На початок тижня, 4 липня 2022 року, загальна вартість ринку криптовалюти зупинилася на рівні 876,91 мільярда доларів, за даними CoinMarketCap. За день цей показник зріс на 1,37%.

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Курс криптовалют на 4 липня

Біткойн – головна цифрова монета світу – наразі торгується на рівні приблизно 19 480 доларів (+ 60 доларів). Тоді як ринкова капіталізація монети досягла позначки у 371,78 мільярда доларів.

Нагадаємо, що пікова ціна біткойна була зафіксована у листопаді 2021 року. Тоді віртуальна монета коштувала майже 69 тисяч доларів, інформує CoinDesk.

Водночас друга за популярністю цифрової монети Ethereum починає тиждень з ціною на рівні 1074 долари за штуку (+ 12 доларів). Тоді як ринкова капіталізація криптовалюти дорівнює 127,76 мільярда доларів. Максимально монета коштувала 4 865 доларів США.

На сьогодні на ринку криптовалют вагоме місце посідають й інші цифрові монети. Актуальні дані щодо їхніх курсів, згідно з CoinDesk:

Dogecoin – 0,066874 долара за монету, за 24 години монета подорожчала на 1,98%, ринкова капіталізація – 9,04 мільярда доларів;

за монету, за 24 години монета подорожчала на ринкова капіталізація – доларів; Cardano – 0,452047 долара за монету, за 24 години монета зросла в ціні на 0,62% , ринкова капіталізація – 15,15 мільярда доларів;

за монету, за 24 години монета зросла в ціні на , ринкова капіталізація – доларів; Solana – 33,44 долара за монету (+ 0,51 долара), ринкова капіталізація – 17,53 мільярда доларів.

Тенденції крипторинку

Загалом новий тиждень ринок цифрових валют починає із позитивної динаміки. Майже усі криптовалюти зростають в ціні, проте є деякі винятки. Загалом зазначать, що попередньо цей ринок почав падати через зменшення апетитів інвесторів до ризику на фоні подій у глобальному вимірі, а також – побоювань щодо рецесії. Нагадаємо, що криптовалюти – це один із найбільш волатильних активів для інвестицій.

Прогнози та заяви щодо криптовалют

Експерти Deutsche Bank вважають, що вартість біткойна має усі шанси повернутися до позначки у 28 тисяч доларів за монету. При чому це може статися уже до кінця 2022 року. На думку фахівців, ситуація буде залежати від динаміки на ринку американських акцій, інформує Bloomberg;

за монету. При чому це може статися уже до кінця 2022 року. На думку фахівців, ситуація буде залежати від динаміки на ринку американських акцій, інформує Bloomberg; Глава Європейського центробанку Крістін Лагард зробила досить критичну заяву щодо цифрових монет. Вона публічно сказала, що за її скромною оцінкою криптовалюти "не коштують ні копійки". Вона звернулася до світу із важливим закликом – почати регулювати цей сектор;

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