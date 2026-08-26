Дослідження ринку свідчить, що найвищий рівень нелегальної продукції зафіксовано в сегментах одноразових пристроїв, а також електронних сигарет із багаторазовими картриджами та подами – частка тіньового товару в них наближається до 100%.

За структурою ринку найбільшу частку займають електронні сигарети зі змінними багаторазовими картриджами та подами – 42%. Ще 39% припадає на одноразові е-сигарети.

Наступними за популярністю є вейпи з вбудованим заправним резервуаром – 21% та електронні сигарети зі змінними одноразовими картриджами – 18%. Водночас сума часток перевищує 100%, оскільки респонденти могли користуватися кількома типами пристроїв одночасно.

Електронні сигарети переважно купують у звичайних магазинах – на офлайн-придбання припадає 75%, тоді як онлайн становить лише 25%. У середньому користувачі споживають 1,7 мілілітрів рідини на день.

Результати дослідження ринку електронних сигарет / Інфографіка KANTAR

Як відрізнити нелегальні вейпи

Автори дослідження назвали кілька характерних ознак, які можуть свідчити про нелегальність вейп-продукції:

виражений запах або смак, що не відповідає тютюновому;

об’єм одноразового пристрою чи картриджа понад 2 мілілітрів;

концентрація нікотину понад 20 мг/мл;

продаж сировини для рідин або нікотину окремо чи у складі наборів;

відсутність акцизної марки;

медичні попередження, нанесені іноземною мовою.

Водночас питання легальності вейп-ринку виходить за межі характеристик самої продукції. Діяльність окремих представників цього сегмента та масштаби нелегального обігу неодноразово ставали темою журналістських розслідувань.

Зокрема, Всеукраїнська асоціація ринку електронних сигарет (ВАРЕС) позиціонує себе як об’єднання легальних імпортерів і виробників. Водночас, за даними медіа, діяльність усіх її учасників згадувалася у судових провадженнях щодо незаконного обігу підакцизної продукції та ухилення від сплати акцизного податку.

У своїх матеріалах журналісти посилалися на дані Єдиного реєстру судових рішень щодо компаній, пов’язаних із членами асоціації.

Зазначимо, дослідження ринку електронних сигарет проводили у квітні – травні 2026 року. У ньому взяли участь 600 повнолітніх користувачів електронних сигарет, які проживають в Україні та користуються такими пристроями щонайменше раз на тиждень.