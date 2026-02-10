Як саме змінився ринок акцій Японії після перемоги ЛДП?

Головою ЛДП є чинна прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, повідомляє Reuters.

Ліберально-демократична партія Такаїчі здобула переконливу перемогу в 316 з 465 місць у нижній палаті парламенту на дострокових виборах у неділю, що дало їй міцні повноваження для просування значних витрат та обіцяло податкові пільги,

Деякі акції після результатів виборів оновили історичний максимум, наприклад:

акції Nikkei буквально за день зросли на 3,9%;

Topix – на 2,3%.

Важливо! Збільшилась і прибутковість довгострокових японських державних облігацій. Загалом вона підвищилась на 1 базисний пункт і тепер складає – 3,56%.

Зауважимо, що в економічній стратегії Японії на 2026 рік зафіксовано, що країна планує:

зменшити залежність від боргу;

підвищити ключову ставку;

а також – скоротити випуск облігацій, повідомляє Reuters.

Я думаю, що така реакція свідчить про те, що Такаїчі вдалося переконати ринок у тому, що вона буде сильним лідером, але не буде вести безвідповідальну фінансову політику,

– сказав у коментарі Reuters старший портфельний менеджер у швейцарському банку UBP Зухайр Хан.

Які ще зміни сталися через вибори у Японії?

Спочатку японська єна ослабла до рівня – 157 за долар. Потім ця валюта посилилася. Зокрема, такі зміни стали наслідком можливого втручання уряду.

Річ у тім, що прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі зробила низку важливих заяв. Наприклад, вона пообіцяла активізувати економіку.

Цікаво! Перемога Такаїчі також є "найкращим результатом" для інвесторів в облігації. Річ у тім, що ЛДП, в такому випадку, не доведеться йти на компроміс з опозиційними партіями. Опозиціонери, своєю чергою, прагнуть ввести глибші податкові пільги та ширші фіскальні стимули.