Як саме змінився ринок акцій Японії після перемоги ЛДП?
Головою ЛДП є чинна прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, повідомляє Reuters.
Читайте також Польща хоче купити частку в одному з державних банків України: які наслідки
Ліберально-демократична партія Такаїчі здобула переконливу перемогу в 316 з 465 місць у нижній палаті парламенту на дострокових виборах у неділю, що дало їй міцні повноваження для просування значних витрат та обіцяло податкові пільги,
– вказує видання.
Деякі акції після результатів виборів оновили історичний максимум, наприклад:
- акції Nikkei буквально за день зросли на 3,9%;
- Topix – на 2,3%.
Важливо! Збільшилась і прибутковість довгострокових японських державних облігацій. Загалом вона підвищилась на 1 базисний пункт і тепер складає – 3,56%.
Зауважимо, що в економічній стратегії Японії на 2026 рік зафіксовано, що країна планує:
- зменшити залежність від боргу;
- підвищити ключову ставку;
- а також – скоротити випуск облігацій, повідомляє Reuters.
Я думаю, що така реакція свідчить про те, що Такаїчі вдалося переконати ринок у тому, що вона буде сильним лідером, але не буде вести безвідповідальну фінансову політику,
– сказав у коментарі Reuters старший портфельний менеджер у швейцарському банку UBP Зухайр Хан.
Які ще зміни сталися через вибори у Японії?
Спочатку японська єна ослабла до рівня – 157 за долар. Потім ця валюта посилилася. Зокрема, такі зміни стали наслідком можливого втручання уряду.
Річ у тім, що прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі зробила низку важливих заяв. Наприклад, вона пообіцяла активізувати економіку.
Цікаво! Перемога Такаїчі також є "найкращим результатом" для інвесторів в облігації. Річ у тім, що ЛДП, в такому випадку, не доведеться йти на компроміс з опозиційними партіями. Опозиціонери, своєю чергою, прагнуть ввести глибші податкові пільги та ширші фіскальні стимули.