Dow Jones додав 0,47%: що відбувається на ринку акцій у США
Джерело:Investing.com
Значення акцій постійно змінюється, на це впливають зовнішні обставини. На фондовому ринку США торги завершились їх значним зростанням, завдяки зміцненню секторів товарів споживчого вжитку.
Що відбувається на біржі
Коли Нью-Йоркська фондова біржа закривалася, значення Dow Jones зросло на 0,47%. При цьому індекс S&P 500 піднявся на 0,16%, а NASDAQ Composite зріс на 0,07%.
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Найбільше серед компонентів індексу Dow Jones збільшились акції Walt Disney Company, вони підвищились на 3,14%. Значно знизились акції Merck&Company Inc, показник їхнього падіння склав 0,8%
Відповідно до індексу S&P 500, найбільше зросли акції Target Corporation. Вони стали більшими на 17,75%. Також піднялися акції:
- VF Corporation зросли на 14,13%;
- Catalent Inc – 11,34%.
Значно знизились компоненти індексу S&P 500:
- Vertex Pharmaceuticals Inc стали меншими на 5,57%;
- Constellation Energy Corp – на 3,58%;
- Eli Lilly and Company – на 3,65%.
Серед компонентів індексу NASDAQ Composite найбільше зросли такі акції:
- Mira Pharmaceuticals Inc збільшились на 72,51%;
- CISO Global Inc – 67,36%;
- Heron Therapeuti – 59,26%.
При цьому падіння зазнали:
- Jaguar Global Growth Corporation впали в ціні на 76,02%;
- Chanson International Holding – 34,98%;
- Hanryu Holdings Inc – 28,74%.
Позитивна ситуація склалася і з цінними паперами на Нью-Йоркській фондовій біржі. Загалом подорожчання відбулося у 1 603 компаній, в мінусі закрилися 1 298. Варто зауважити, що котирування акцій у 80 організацій не зазнали значних змін.
Для порівняння, на фондовій біржі NASDAQ цінні папери стали дорожчими у 1 986 компаній, у 1 461 зменшились. Показники 134 організацій майже не зазнали змін.