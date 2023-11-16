Що відбувається на біржі

Коли Нью-Йоркська фондова біржа закривалася, значення Dow Jones зросло на 0,47%. При цьому індекс S&P 500 піднявся на 0,16%, а NASDAQ Composite зріс на 0,07%.

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Найбільше серед компонентів індексу Dow Jones збільшились акції Walt Disney Company, вони підвищились на 3,14%. Значно знизились акції Merck&Company Inc, показник їхнього падіння склав 0,8%

Відповідно до індексу S&P 500, найбільше зросли акції Target Corporation. Вони стали більшими на 17,75%. Також піднялися акції:

VF Corporation зросли на 14,13%;

Catalent Inc – 11,34%.

Значно знизились компоненти індексу S&P 500:

Vertex Pharmaceuticals Inc стали меншими на 5,57%;

Constellation Energy Corp – на 3,58%;

Eli Lilly and Company – на 3,65%.

Серед компонентів індексу NASDAQ Composite найбільше зросли такі акції:

Mira Pharmaceuticals Inc збільшились на 72,51%;

CISO Global Inc – 67,36%;

Heron Therapeuti – 59,26%.

При цьому падіння зазнали:

Jaguar Global Growth Corporation впали в ціні на 76,02%;

Chanson International Holding – 34,98%;

Hanryu Holdings Inc – 28,74%.

Позитивна ситуація склалася і з цінними паперами на Нью-Йоркській фондовій біржі. Загалом подорожчання відбулося у 1 603 компаній, в мінусі закрилися 1 298. Варто зауважити, що котирування акцій у 80 організацій не зазнали значних змін.

Для порівняння, на фондовій біржі NASDAQ цінні папери стали дорожчими у 1 986 компаній, у 1 461 зменшились. Показники 134 організацій майже не зазнали змін.