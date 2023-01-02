Європа починає рік з позитивної ноти: відразу кілька секторів на ринку демонструють зростання

Під час першої торгової сесії 2023 року європейські акції продемонстрували зростання. Цьому сприяли нові дані щодо виробництва у країнах Єврозони.

Вважають, що найгірше уже позаду після року, затьмареного прогнозами щодо рецесії, оскільки центральні банки у багатьох країнах світу підвищували базові ставки.

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Додають, що ланцюжки постачання почали відновлюватися. Паралельний інфляційний тиск почав спадати. На фоні цього зріс оптимізм серед очільників виробництв.

Динаміка ринку у перший торговий день 2023 року

Під час торгів загальнорегіональний індекс STOXX 600 виріс на 0,8%. Сектор автомобілів та запчастин зафіксував зростання на 2,5%, а люксові бренди, такі як LVMH і Kering, додали приблизно по 1,5%.

Нагадаємо, що Індекс STOXX 600 завершив 2022 рік з різким спадом через агресивну монетарну політику центральних банків. Головна ціль регуляторів – стримати зростання інфляції. Також на котирування індексу вплинули такі фактори:

Сповільнення темпів економічного зростання;

Повномасштабна війна Росії проти України;

Зростання побоювань щодо загострення ситуації з коронавірусом у Китаї.

Акції технологічних компаній зазвичай різко реагують на будь-які рішення щодо базових ставок. Саме ці активи продемонстрували найгірші результати у 2022 році, проте виросли за день на 1,5%. Цікаво, що позитивній динаміці не завадили навіть яструбині сигнали від Європейського центрального банку.

Глава європейського регулятора додала, що зарплати у країнах Єврозони зростають швидше ніж раніше очікували. Тож центральний банк має враховувати й цей фактор, аби не допустити зростання і так високої інфляції.

Німецький Індекс DAX виріс на 1%. Паралельно торгові біржі в інших європейських країнах теж почали рік на позитивній ноті. Винятком стали фондові ринку у Лондоні та Дубліні, які закрити через новорічні свята. Сектор енергетики також зміцнив позиції на 1,3%.