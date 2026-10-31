Стара гривня може коштувати тисячі: які монети продають дорожче за номінал

Деякі українські монети коштують десятки тисяч гривень / Depositphotos
Звичайна українська копійка може поповнити сімейний бюджет на десятки тисяч гривень, якщо виявиться рідкісним різновидом. За одну або дві копійки 1992 року можна отримати на аукціоні десятки тисяч гривень.
Які монети можуть коштувати тисячі гривень
Сама дата випуску однак не гарантує багатства, адже головну роль відіграють форма деталей, особливості карбування та стан збереження, свідчать дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".
Зокрема, найбільший інтерес для колекціонерів становлять кілька конкретних монет з перших років незалежності.
1 копійка 1992 року
У червні 2026 року на аукціоні "Віоліті" за монету різновиду 1.11АЕ заплатили 30 001 гривню. За даними порталу, у торгах зробили 95 ставок.
Відрізнити цей різновид можна за двома деталями:
- верхній правий листок на аверсі має округлу форму,;
- на зворотному боці зображені великі ягоди калини.
Важливо не сплутати її зі схожою копійкою різновиду 1.11АА. У неї ягоди менші, а сам різновид поширений і не має такої колекційної вартості.
2 копійки 1992 року
Це одна з найрідкісніших українських монет. За каталогом "Монет-ягідок", її вартість залежно від різновиду та характеристик становить від 17 тисяч до 80 тисяч гривень.
Йдеться про пробну монету різновиду 1ГА, яку офіційно не запускали в обіг. За оцінкою фахівців ресурсу, таких екземплярів виготовили лише близько 20 – 30 штук.
Водночас у травні 2025 року на аукціоні "Віоліті" дві копійки 1992 року з немагнітної сталі продали за 170 тисяч гривень.
Фото: Дві копійки1992 року випуску / "Монетки-ягідки"
1 гривня 1992 року
Цінними можуть бути гривні з гладким гуртом, тобто бічною поверхнею без напису. За даними порталу, різновид 1.1ААг оцінюють у 12 – 37 тисяч гривень.
Однак такі гривні 1992 року офіційно не вводили в обіг, а відомі екземпляри перебувають у приватних колекціях. Тому розраховувати, що така монета трапиться у звичайній решті, не варто.
Як не втратити гроші через неправильні дії
Вартість знахідки визначають не тільки рік та номінал, а й рідкісність штемпеля, помилки карбування та загальний стан. Навіть серед монет одного року можуть бути десятки різновидів, тому перед продажем обов'язково необхідно звірити характеристики з каталогами.
Головне правило для власників – ніколи не намагатися самостійно чистити або полірувати монету абразивами. Будь-які подряпини миттєво знижують її колекційну цінність. Найкраще зробити чіткі фотографії обох боків та гурта і звернутися за консультацією до професійних нумізматів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про рідкісну гривню 1992 року, яку за певних характеристик оцінюють у 40 тисяч гривень, а також про монету номіналом 1 гривня 1995 року, за яку на аукціоні заплатили 15 500 гривень.
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