Стара гривня може коштувати тисячі: які монети продають дорожче за номінал

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Які монети можуть коштувати тисячі гривень

Сама дата випуску однак не гарантує багатства, адже головну роль відіграють форма деталей, особливості карбування та стан збереження, свідчать дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

Зокрема, найбільший інтерес для колекціонерів становлять кілька конкретних монет з перших років незалежності.

1 копійка 1992 року

У червні 2026 року на аукціоні "Віоліті" за монету різновиду 1.11АЕ заплатили 30 001 гривню. За даними порталу, у торгах зробили 95 ставок.

Відрізнити цей різновид можна за двома деталями:

верхній правий листок на аверсі має округлу форму,;

на зворотному боці зображені великі ягоди калини.

Важливо не сплутати її зі схожою копійкою різновиду 1.11АА. У неї ягоди менші, а сам різновид поширений і не має такої колекційної вартості.

2 копійки 1992 року

Це одна з найрідкісніших українських монет. За каталогом "Монет-ягідок", її вартість залежно від різновиду та характеристик становить від 17 тисяч до 80 тисяч гривень.

Йдеться про пробну монету різновиду 1ГА, яку офіційно не запускали в обіг. За оцінкою фахівців ресурсу, таких екземплярів виготовили лише близько 20 – 30 штук.

Водночас у травні 2025 року на аукціоні "Віоліті" дві копійки 1992 року з немагнітної сталі продали за 170 тисяч гривень.

Фото: Дві копійки1992 року випуску / "Монетки-ягідки"

1 гривня 1992 року

Цінними можуть бути гривні з гладким гуртом, тобто бічною поверхнею без напису. За даними порталу, різновид 1.1ААг оцінюють у 12 – 37 тисяч гривень.

Однак такі гривні 1992 року офіційно не вводили в обіг, а відомі екземпляри перебувають у приватних колекціях. Тому розраховувати, що така монета трапиться у звичайній решті, не варто.

Як не втратити гроші через неправильні дії

Вартість знахідки визначають не тільки рік та номінал, а й рідкісність штемпеля, помилки карбування та загальний стан. Навіть серед монет одного року можуть бути десятки різновидів, тому перед продажем обов'язково необхідно звірити характеристики з каталогами.

Головне правило для власників – ніколи не намагатися самостійно чистити або полірувати монету абразивами. Будь-які подряпини миттєво знижують її колекційну цінність. Найкраще зробити чіткі фотографії обох боків та гурта і звернутися за консультацією до професійних нумізматів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рідкісну гривню 1992 року, яку за певних характеристик оцінюють у 40 тисяч гривень, а також про монету номіналом 1 гривня 1995 року, за яку на аукціоні заплатили 15 500 гривень.