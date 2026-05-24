До 25 тисяч за копійки: скільки коштують унікальні українські монети

Українці часто зберігають старі монети, але інколи навіть не підозрюють, що вартість виробів може сягати десятків тисяч. Так, деякі українські копійки дійсно цінують колекціонери, зокрема через малі тиражі та тематичні особливості.

Який номінал українських монет коштує дорого?

Як зазначає видання, у багатьох українців є старі монети, однак мало хто приділяє увагу цінності таких збережень. Водночас є особливі копійки, які дорого коштують. Або ж якщо їх шукають колекціонери – можна отримати немаленьку суму.

Одна з таких монет – 2 гривні 1998 року.

Це пам'ятна монета з назвою "Щорічні збори ради Керуючих ЄБРР у Києві". Гроші присвятили Європейському банку реконструкції та розвитку. Останній є міжнародною організацією, що забезпечує країни фінансовою підтримкою для реалізації ринкових реформ.

Монета з'явилася в обігу 8 травня 1998 року. Її випустили в невеликому тиражі. Матеріал виготовлення – мідно-нікелевий сплав.

На аверсі монети – малий Державний герб України із зазначеним номіналом, роком виготовлення. А на реверсі зобразили пам'ятник засновникам Києва, логотип ЄБРР та написи: "EBRD ANNUAL MEETING", "BOARD OF GOVERNORS", "KYIV MAY 1998".

Монета 2 гривні 1998 року "Щорічні збори ради Керуючих ЄБРР у Києві" / Скриншот з оголошення на маркетплейсі Prom.ua

Зазначається, що на аукціоні Violity монета отримала 60 ставок, а ціна сягнула 15 001 гривні.

Ще однією з найдорожчих українських монет – є 20 гривень 2010 року.

Це пам'ятна срібна монета з назвою "Козацький човен", яка вийшла в обіг від 20 грудня 2010 року (тираж – 5 тисяч екземплярів). Цей виріб належить до серії "Морська історія України". Гроші присвятили гребним човнам XVIII та козацькій темі.

Монету виготовляли зі срібла 925 проби. На аверсі зображена хвилеподібна стрічка, напис, позначення компаса й позолочена печатка Війська Запорізького. На реверсі показали козацький човен і чайку.



Монета 20 гривень 2010 року ""Козацький човен" / Скриншот з оголошення на маркетплейсі Prom.ua

Ціна монети на останньому аукціоні (16 травня) сягнула 25 501 гривні.

Що ще потрібно знати рідкісні монети 1994 року?

50 копійок 1994 року різновиду 1.2АЕс є рідкісними через унікальні особливості та обмежену кількість екземплярів. Зазначається, що у 2022 році таку монету продали на аукціоні за 20 тисяч гривень. А ось головними особливостями виробу є невеликі отвори у нижній частині тризуба на зображенні.

Водночас 2 копійки 1994 року різновиду 2(10 к.)АА можуть коштувати мінімум 4 500 гривень. Особливість такої монети у випадковості, яка сталась під час виробництва. Так, кант монети виявився занадто широким.