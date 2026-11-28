Adv

Які 50 копійок можуть коштувати 11 000 гривень

Йдеться про українські монети номіналом 50 копійок 1992 року. Саме серед них є рідкісні різновиди, які високо цінуються серед нумізматів через особливості карбування. За даними спеціалізованого каталогу "Монети-Ягідки", один із найдорожчих різновидів – 3ВАг – оцінюють у 4 000 – 11 000 гривень. Його головна особливість – гладкий гурт, тобто ребро монети не має звичних насічок.

Такі екземпляри належать до перших монет, які виготовляли на Луганському верстатобудівному заводі під час налагодження обладнання. Для їхнього карбування використовували матриці без рифлень, тому монети отримали незвичайний гладкий край.

Розпізнати різновид 3ВАг можна за кількома характерними ознаками:

середній зуб тризуба має бути потовщеним;

розмір зображення становить приблизно 17,7 міліметра;

у першому гроні має бути чотири ягоди, а п'ята зливається з вінком;

гурт монети повинен бути повністю гладким, без насічок.

Водночас існує ще один дорогий різновид – 2.1БАм. Його вартість також може сягати 11 000 гривень. Такі монети мають малий товстий герб, замкнене третє зерно першого колоска, зазублину у верхній частині правого нижнього листка та чотири ягоди у третьому гроні.

Які ще 50 копійок цінують колекціонери

Окрім різновидів 3ВАг і 2.1БАм, серед українських монет 1992 року є й інші екземпляри, які можуть коштувати значно дорожче за номінал.

Зокрема, за даними каталогу "Монети-Ягідки", орієнтовна вартість деяких різновидів становить:

3(1)ВАг – від 3 800 до 5 000 гривень;

4ААм, або так званий англійський чекан, – від 2 500 до 6 000 гривень;

1АГс – від 900 до 2 000 гривень.

Проте не всі 50 копійок 1992 року є цінними. Більшість різновидів коштують лише номінал або кілька гривень. Наприклад, звичайний різновид 3ААм оцінюють приблизно в 1 – 10 гривень.

Тому перед продажем монету потрібно уважно оглянути. Нумізмати рекомендують перевіряти обидві сторони, звертати увагу на форму тризуба, кількість ягід у гронах, особливості колосків і насічки на гурті.

Якщо є підозра, що монета належить до рідкісного різновиду, варто зробити якісні фотографії її аверсу, реверсу та ребра й звернутися до фахівців або виставити екземпляр на нумізматичний аукціон.

Важливо! Враховуйте, що ціни в каталогах є орієнтовними. Реальна сума продажу залежить від стану монети, її справжності, попиту серед колекціонерів та результатів конкретного аукціону.

До речі, не всі українські монети номіналом 50 копійок, викарбувані у 1994 році, мають високу колекційну вартість. Існує 16 різновидів цієї монети, але особливо цінними вважають лише два з них.