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Які 50 копійок 1994 року можуть коштувати 14 000 гривень

Не всі українські монети номіналом 50 копійок, викарбувані у 1994 році, мають високу колекційну вартість, повідомляє сайт "Монетки-ягідки". За даними нумізматичного каталогу UA-COINS, існує 16 різновидів цієї монети, але особливо цінними вважають лише два з них.

Найдорожчий різновид має позначення 1.2АЕс. Його орієнтовна вартість становить від 6 000 до 14 000 гривень. Інший рідкісний варіант – 1.1АГм – оцінюють приблизно у 2 000 – 4 000 гривень. Головна особливість найдорожчої монети – незвичайне рифлення на гурті, тобто ребрі монети. У різновиду 1.2АЕс є по вісім рифлів у кожному сегменті, тоді як у схожої, але звичайної монети 1.2АЕк їх сім.

Щоб перевірити, чи може монета бути цінною, потрібно звернути увагу на такі ознаки:

Отвори у тризубі: у нижній частині герба вони мають бути маленькими.

у нижній частині герба вони мають бути маленькими. Риска над літерою "Й": вона повинна бути тонкою.

вона повинна бути тонкою. Грона ягід: у трьох визначених гронах хвостики не повинні торкатися ягід.

у трьох визначених гронах хвостики не повинні торкатися ягід. Гурт: у кожному сегменті має бути саме вісім рифлів.

Водночас існує й інший цінний різновид – 1.1АГм. Його можна впізнати за маленькими отворами в нижній частині тризуба та трапецієподібними проміжками між листком і відростком на зворотному боці монети. Орієнтовна ціна такого екземпляра становить 2 000 – 4 000 гривень.

Де можна продати 50 копійок 1994 року та скільки за них дають

Якщо вдалося знайти монету з ознаками рідкісного різновиду, її можна запропонувати колекціонерам через спеціалізовані нумізматичні майданчики та інтернет-аукціони.

Зокрема, продати цінні 50 копійок можна на таких платформах:

Violity – український онлайн-аукціон, де виставляють на продаж колекційні монети та інші предмети нумізматики.

New Auction – майданчик для торгівлі колекційними предметами.

UA-COINS – спеціалізований ресурс для нумізматів, де є каталог монет і майданчик оголошень.

Важливо враховувати, що 14 000 гривень – це орієнтовна верхня оцінка рідкісного різновиду, а не гарантована сума продажу. Остаточна вартість залежить від стану монети, її справжності та зацікавленості покупців.

Зверніть увагу! Також варто бути обережними з визначенням різновиду. За даними нумізматичних каталогів, трапляються випадки, коли на звичайних монетах намагаються штучно допиляти додаткову насічку, щоб видати їх за рідкісні екземпляри. Тому перед продажем бажано показати знахідку досвідченому нумізмату.

Отже, перш ніж витрачати старі 50 копійок 1994 року, варто уважно оглянути їхній гурт і зображення. Адже рідкісний різновид справді може коштувати тисячі гривень, тоді як більшість таких монет залишаються звичайними розмінними копійками.

До речі, українські банки та обмінники зобов'язані приймати всі доларові банкноти, які випущені після 1914 року. Відмова касира обміняти купюри старих зразків лише через рік їхнього випуску є прямим порушенням правил.