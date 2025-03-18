Акції Rheinmetall стрімко зростають в ціні

Німецький виробник автомобілів і зброї Rheinmetall зафіксував стрімке зростання акцій на фондовій біржі після початку повномасштабної війни Росії проти України. На сьогодні компанія очікує на збереження сильних показників на ринку завдяки планам ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fortune.

Зверніть увагу Ілон Маск нищить план Трампа, який допоміг йому виграти вибори у США

Акції Rheinmetall з 2022 року зросли на понад 1000%. Ба більше, у Rheinmetall також очікують на безпрецедентне зростання в майбутньому, оскільки Європа нарощує військовий потенціал. Німецький виробник зброї навіть заявив, що йдеться про зростання, "якого ми ніколи раніше не відчували". Зокрема, ЄС планує збільшити витрати на оборону на 800 мільярдів євро (875 мільярдів доларів).

Важливо! Компанія Rheinmetall за останній рік зафіксувала значне зростання замовлень. За рік оборонний концерн отримав більше замовлень, ніж за попередні 15 років загалом. Німецька компанія прогнозує подальше розширення та планує досягти 40 мільярдів євро річного доходу до кінця десятиліття.

За 2024 рік компанія отримала дохід у розмірі 9,8 мільярда євро (10,72 мільярда доларів). Цей показник зріс на 36% порівняно з 2023 роком. Торік оборонний бізнес очолив зростання продажів компанії, зрісши на 50% до 7,6 мільярда євро (8,31 мільярда доларів).

Станом на 18 березня 2025 року цінні папери торгуються на рівні 1409,50 євро (1542,08 долара), Ринкова капіталізація німецької компанії становить 61,42 мільярда євро (67,20 мільярда доларів). Лише з початку року акції виробники зброї подорожчали майже на 135%, за даними Google Фінанси