Найдорожча банкнота у світі: скільки коштує унікальний долар

Більшість банкнот у світі не коштують більше свого фактичного номіналу. Проте є виняткові екземляри, які оцінюють в тисячі доларів.

Найдорожча банкнота у світі

"Королем" серед світових банкнот на сьогодні є 1 долар, який випустили в 1984 році. Цю купюру називають найдорожчою у світі, пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.

Зверніть увагу Тарифна політика Трампа створила ще одну серйозну проблему для США

У той рік у США дизайн готівкових доларів зазнав суттєвих змін. На аверсі банкноти номіналом 1 долар 1974 року зображений Джордж Вашингтон, який був першим президентом США. Крім того, він був відомим політичним діячем та одним із батьків-засновників США. Тоді як на реверсі купюри нанесли знакову віньєтку» дослідника та мандрівника Христофора Колумба.

До теми! Новий дизайн також запровадили й для банкнот номіналом 1 долар 1875, 1878, 1880 та 1917 років випуску.

За даними CoinValueLookup, більшість купюр номіналом 1 долар з серії 1974 року коштують від 125 до 400 доларів. Проте є екземпляри, які оцінюють значно дорожче. Йдеться про зразки банкноти, які не були в обігу або особливі екземпляри. Деякі купюри можуть коштувати 10 тисяч доларів.

Додамо, що США також викарбували й найдорожчу монету у світі. Йдеться про монету Double Eagle, яку випустили у 1933 році. Монету номіналом 20 доларів продали на аукціоні у 2021 році за 18,9 мільйона доларів.