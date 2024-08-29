Не долар чи євро: яка найсильніша валюта у світі

Долар та євро – це найвідоміші валюти у світі. Проте ці грошові одиниці не є найсильнішими у світі, хоча входять до цього рейтингу.

Яка валюта найсильніша у світі

Станом на 2024 рік найсильнішою валютою у світі визнають кувейтський динар. Це офіційна валюта Кувейту, яка розташована між Саудівською Аравією та Іраком. Ця країна є одним із ключових експортерів нафти у світі. Наразі за один кувейтський динар можна купити 3,25 долара США.

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До трійки лідерів рейтингу найсильніших валют світу входять бахрейнський динар та оманський ріал. І Бахрейн, й Оман відіграють ключові ролі у світі завдяки експорту нафти та газу. За один бахрейнський динар можна купити 2,65 долара, тоді як за один оманський ріал – 2,60 долара США.

До теми! Першу п'ятірку закривають йорданський динар та британський фунт. Нагадаємо, що наприкінці серпня фунт стерлінгів подорожчав до пікового рівня за понад 2 роки.

Тоді як всесвітньо відомі євро та долар США також входять до цього рейтингу, посідаючи 9 та 10 сходинки відповідно. Нагадаємо, що євро – це офіційна валюта у 20 країнах, які входять до Єврозони, а також декілька країн поза ЄС, що мають особливі домовленості з блоком. При цьому у складі Євросоюзу є шість країн, які досі не перейшли на євро.

Натомість роль долара у світі визначається статусом США, як найбільшої економіки світу. Крім того, сильні позиції долар утримує завдяки тому, що це головна резервна валюта світу. До того ж американський долар – це найпопулярніше валюта у світі.

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