Що відомо про вихід Молодови з СНД?
Перед тим як вийти з СНД, Молдова має виконати деякі зобов'язання. Зокрема, як заявляв молдовський міністр закордонних справ Міхай Попшой, країна у січні займалася денонсацією трьох угод, повідомляє Moldpres.
Читайте також Союзник Путіна залишився без імпортної нафти: Мексика ухвалила неочікувані зміни
Ми вже перебуваємо в процесі погодження денонсації трьох угод з СНД. Йдеться про угоди, що лежать в основі нашого членства в СНД, а саме: Статут СНД, підписаний у Мінську 22 січня 1993 року; Угода про створення СНД від 8 грудня 1991 року, також підписана в Мінську; а також Додаток до цієї угоди від 22 грудня 1991 року.
До того ж Молдова зобов'язана погасити свої борги. Наразі вони загалом складають – приблизно 100 тисяч євро, повідомляє Newsmaker. Цю заборгованість країна має закрити до кінця 2026 року.
Якщо ми хочемо дотримуватися міжнародного права і жити спокійно – думаю, нам потрібно погасити цю заборгованість. Хоча, слід визнати, ми роками не отримували ніякої вигоди від участі в СНД і цих внесків. Але якщо ми хочемо виконати зобов’язання, жити у мирі й злагоді – рахунки потрібно сплатити до нашого виходу,
– каже Попшой.
Що ще потрібно знати про вихід Молдови з СНД?
В лютому уряд Молдови хоче денонсувати угоди, які є основою участі в СНД. Тобто, фактично, припиниться дія цих договорів. Водночас повний вихід з організації відбудеться через 12 місяців після того, як країна оголосила про намір.
Варто сказати, що Молдова почала вихід з СНД на тлі повномасштабної війни Росії проти України. За останні роки молдовська держава уже денонсувала десятки угод, що були підписані в рамках організації.