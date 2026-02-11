Що відомо про вихід Молодови з СНД?

Перед тим як вийти з СНД, Молдова має виконати деякі зобов'язання. Зокрема, як заявляв молдовський міністр закордонних справ Міхай Попшой, країна у січні займалася денонсацією трьох угод, повідомляє Moldpres.

Читайте також Союзник Путіна залишився без імпортної нафти: Мексика ухвалила неочікувані зміни

Міхай Попшой Міністр закордонних справ Ми вже перебуваємо в процесі погодження денонсації трьох угод з СНД. Йдеться про угоди, що лежать в основі нашого членства в СНД, а саме: Статут СНД, підписаний у Мінську 22 січня 1993 року; Угода про створення СНД від 8 грудня 1991 року, також підписана в Мінську; а також Додаток до цієї угоди від 22 грудня 1991 року.

До того ж Молдова зобов'язана погасити свої борги. Наразі вони загалом складають – приблизно 100 тисяч євро, повідомляє Newsmaker. Цю заборгованість країна має закрити до кінця 2026 року.

Якщо ми хочемо дотримуватися міжнародного права і жити спокійно – думаю, нам потрібно погасити цю заборгованість. Хоча, слід визнати, ми роками не отримували ніякої вигоди від участі в СНД і цих внесків. Але якщо ми хочемо виконати зобов’язання, жити у мирі й злагоді – рахунки потрібно сплатити до нашого виходу,

– каже Попшой.

Що ще потрібно знати про вихід Молдови з СНД?