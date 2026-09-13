Що відомо про каліфорній-252

Рідкісний радіоактивний метал отримують штучно в ядерних реакторах, що потребує тривалого опромінення та складної подальшої обробки. Єдиним місцем у західному світі, де сьогодні продукують Cf-252, залишається національна лабораторія Міністерства енергетики США Оук-Ридж.

У серпні 2026 року там якраз оголосили про збільшення обсягів виробництва через очікуване зростання попиту на радіоізотоп, який використовують для запуску реакторів і перевірки їхнього палива, а також геофізичного дослідження нафтових свердловин.

Каліфорній-252 – сріблясто-білий метал із періодом напіврозпаду лише близько 2,65 року. Як пояснює американська компанія FTC, що спеціалізується на виготовленні нейтронних джерел на основі цієї речовини, через високу радіоактивність її необхідно надійно ізолювати, аби захистити людей, обладнання та довкілля.

Щоправда, за дотримання спеціальних умов метал можна безпечно транспортувати практично в будь-яку точку світу. Однак дозволити собі таке "замовлення" можуть далеко не всі – вартість лише одного грама оцінюють приблизно у 27 мільйонів доларів.



Фахівці обробляють Cf-252 / Фото ORNL, U.S. Dept. of Energy

Нагадаємо, американці знайшли незвичне застосування у нафтовій галузі й для старих доларів. Зношені банкноти, які вже не придатні для обігу, подрібнювали, а отриманий матеріал використовували, зокрема, як мастило під час буріння свердловин.