Поворотний момент для Nissan

Nissan повідомив, що покупцем 2,5% акцій є компанія Suntera (Cayman) Ltd. Спочатку акції автовиробника підскочили на понад 20%, але згодом зростання сповільнилося до 13%, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Цей стрибок став поворотним моментом для акцій Nissan, які різко впали минулого тижня після оголошення автовиробника про скорочення робочих місць та зниження виробничих потужностей.

Яка була ситуація з акціями компанії Минулої п'ятниці акції компанії знизились на 10%, досягнувши чотирирічного мінімуму. Це сталось після публікації невтішних квартальних результатів та оголошення про скорочення глобальних виробничих потужностей на 20%.

У заяві Nissan зазначено, що компанія "постійно взаємодіє з інституційними інвесторами та аналітиками з брокерських компаній". Водночас вона уточнила, що не може підтвердити, чи дійсно частку придбала компанія Effissimo.