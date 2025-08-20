Норвегія наростила видобуток нафти до рекордних за останні 13 років обсягів. Основне зростання забезпечив запуск родовища Юхан Кастберг у Баренцевому морі.

На скільки Норвегія збільшила видобуток нафти?

Щомісячний видобуток нафти в Норвегії минулого місяця досяг максимуму за більш ніж десятиліття завдяки введенню в експлуатацію нового родовища Юхан Кастберг в Баренцевому морі. Воно належить державній норвезькій енергетичній компанії Equinor ASA, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За даними Норвезького управління з видобутку на шельфі, обсяги видобутку нафти зросли на 17% порівняно з червнем і склали 1,96 мільйона барелів на добу. Це найвищий показник з 2011 року.

Що дозволило збільшити видобуток нафти?

Норвезькі нафтогазові компанії продовжують інвестувати мільярди доларів у підтримку видобутку на зрілому континентальному шельфі.

За оцінкою консалтингової компанії FGE NexantECA, попри те, що експорт країни скоротився в порівнянні з початком 2000-х років, в липні обсяг постачань сирої нафти з країни, за прогнозами, повинен був досягти максимального рівня як мінімум з 2012 року.

Важливо! Два найбільших проєкти – родовища Юхан Свердруп і Юхан Кастберг – забезпечують у сукупності близько 1 мільйона барелів нафти на день.