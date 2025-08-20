Норвегия нарастила добычу нефти до рекордных за последние 13 лет объемов. Основной рост обеспечил запуск месторождения Юхан Кастберг в Баренцевом море.

На сколько Норвегия увеличила добычу нефти?

Ежемесячная добыча нефти в Норвегии в прошлом месяце достигла максимума за более чем десятилетие благодаря вводу в эксплуатацию нового месторождения Юхан Кастберг в Баренцевом море. Оно принадлежит государственной норвежской энергетической компании Equinor ASA, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По данным Норвежского управления по добыче на шельфе, объемы добычи нефти выросли на 17% по сравнению с июнем и составили 1,96 миллиона баррелей в сутки. Это самый высокий показатель с 2011 года.

Что позволило увеличить добычу нефти?

Норвежские нефтегазовые компании продолжают инвестировать миллиарды долларов в поддержку добычи на зрелом континентальном шельфе.

По оценке консалтинговой компании FGE NexantECA, несмотря на то, что экспорт страны сократился по сравнению с началом 2000-х годов, в июле объем поставок сырой нефти из страны, по прогнозам, должен был достичь максимального уровня как минимум с 2012 года.

Важно! Два крупнейших проекта – месторождения Юхан Свердруп и Юхан Кастберг – обеспечивают в совокупности около 1 миллиона баррелей нефти в день.