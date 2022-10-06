Державний борг США встановив новий історичний рекорд

Державний борг США вже багато разів був у центрі уваги всього світу. Цього разу йдеться про новий історичний рекорд.

Згідно з даними Мінфіну США, державний борг першої економіки світу виріс до рекордної позначки – понад 31 трильйон доларів. Відомство оприлюднило звіт цього тижня.

Зверніть увагу Острівки стабільності: які активи завжди будуть приносити прибуток

Рекордний держборг США

У Фонді Пітера Г. Петерсона, який створив колишній міністр торгівлі США, заявили, що тепер йдеться про більше ніж 93 тисячі доларів боргу для кожного жителя країни. Крім того, враховуючи різке підняття процентних ставок за останні кілька місяців державний борг буде зростати зі швидкістю, яку буде ще важче ігнорувати.

В Індії за рік витратили майже 100 мільярдів доларів на підтримку національної валюти – рупії. Проте це не завадило рекордному обвалу на ринку.

Дефіцит виникає, коли держава тратить більше ніж отримує податків до бюджету. Проте кілька останніх років були й непростими, і недешевими. Зокрема, згадують про кілька проєктів із великими рахунками, які погоджували з початку пандемії коронавірусу. Серед них:

Закон про Американський план порятунку від 2021 року на 1,9 трильйона доларів;

доларів; Проєкт щодо пробачення боргів за навчання на 750 мільярдів доларів.

Усе це збільшує розмір дефіциту, а потім переходить у категорію боргу. Очікують, що Закон про скорочення інфляції, який ухвалили у серпні 2022 року, зменшить дефіцит на 240 мільярдів доларів. Але паралельно додають, що політика та програми, запроваджені адміністрацією Байдена, додадуть ще трильйони доларів до боргу протягом наступного десятиліття.

У Комітеті відповідального федерального бюджету прогнозують, що до 2031 року дефіцит у США на 4,8 трильйона доларів. Експерти також додали, що надмірні обсяги запозичень також призведуть до: