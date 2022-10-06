Согласно данным Минфина США, государственный долг первой экономики мира вырос до рекордной отметки – более 31 триллиона долларов. Ведомство обнародовало отчет на этой неделе.

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Рекордный госдолг США

В Фонде Питера Г. Петерсона, который создал бывший министр торговли США, заявили, что сейчас речь идет о более чем 93 тысячах долларов долга для каждого жителя страны. Кроме того, учитывая резкое повышение процентных ставок за последние несколько месяцев государственный долг будет расти со скоростью, которую будет еще труднее игнорировать.

Любопытно! В Индии за год потратили почти 100 миллиардов долларов на поддержку национальной валюты – рупии. Однако это не помешало рекордному обвалу на рынке.

Дефицит возникает, когда государство тратит больше, чем получает налогов в бюджет. Однако несколько последних лет были и непростыми, и недешевыми. В частности, упоминают несколько проектов с крупными счетами, которые согласовывали с начала пандемии коронавируса. Среди них:

Закон об Американском плане спасения от 2021 года на 1,9 триллиона долларов;

долларов; Проект по прощению долгов за обучение на 750 миллиардов долларов.

Все это увеличивает размер дефицита, а затем переходит в категорию долга. Ожидается, что Закон о сокращении инфляции, который был принят в августе 2022 года, уменьшит дефицит на 240 миллиардов долларов. Но параллельно добавляют, что политика и программы, введенные администрацией Байдена, прибавят еще триллионы долларов в долг в течение следующего десятилетия.

В Комитете ответственного федерального бюджета прогнозируют, что к 2031 году дефицит у США на 4,8 триллиона долларов. Эксперты также добавили, что чрезмерные объемы заимствований также приведут к: