Ситуацію з виплатою дивідендів дослідила британська компанія Janus Henderson Investors.

Зверніть увагу Спадок легендарних інвесторів: які поради допоможуть створити капітал

Рекордні дивіденди за 2023 рік

За минулий рік публічні компанії виплатили дивідендів на 1,66 трильйона доларів. Цей показник зріс на 5%. Загалом 86% з 1,2 тисячі компаній, дані яких вивчали експерти, або збільшили розмір дивідендів, або залишили їх на колишньому рівні.

Фахівці очікують, що за підсумками 2024 року загальна сума дивідендів знову зросте. Згідно з прогнозом, цей показник може скласти 1,72 трильйона доларів, додавши 3,9%.

Що таке дивіденди Це частина прибутку, яка надається учасникам/акціонерам підприємства згідно з їхньою часткою в статутному капіталі такої компанії.

Рекордні дивіденди у 2023 році виплатили компанії у 22 країнах. Серед них:

США;

Франція;

Німеччина;

Італія;

Канада;

Мексика;

Індонезія.

До теми! Натомість у Японії 91% компаній збільшили чи залишили розмір дивідендів. Тоді як в Європі (без врахування Великої Британії) такі виплати зросли на 10,4%. Загальна сума склала 300,7 мільярда доларів. Це історичний максимум в регіоні.

Найбільші суми на виплати дивідендів торік спрямували такі компанії:

Microsoft Corp.;

Apple Inc.;

Exxon Mobil;

China Construction Bank;

PetroChina Co.,

BHP, China Mobile;

Johnson & Johnson;

JPMorgan Chase & Co;

AP Moller-Maersk.

Сукупну суму їхніх виплат становить 136,1 мільярда доларів, що становить 8,2% загального показника.

Трейдинг – це один із найефективніших варіантів для заробітку онлайн. Опанувати всі тонкощі й нюанси допоможуть експерти Forex Club. Тож не втрачайте час та починайте нове життя все зараз!