Ситуацію з виплатою дивідендів дослідила британська компанія Janus Henderson Investors.
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Рекордні дивіденди за 2023 рік
За минулий рік публічні компанії виплатили дивідендів на 1,66 трильйона доларів. Цей показник зріс на 5%. Загалом 86% з 1,2 тисячі компаній, дані яких вивчали експерти, або збільшили розмір дивідендів, або залишили їх на колишньому рівні.
Фахівці очікують, що за підсумками 2024 року загальна сума дивідендів знову зросте. Згідно з прогнозом, цей показник може скласти 1,72 трильйона доларів, додавши 3,9%.
Що таке дивідендиЦе частина прибутку, яка надається учасникам/акціонерам підприємства згідно з їхньою часткою в статутному капіталі такої компанії.
Рекордні дивіденди у 2023 році виплатили компанії у 22 країнах. Серед них:
- США;
- Франція;
- Німеччина;
- Італія;
- Канада;
- Мексика;
- Індонезія.
Найбільші суми на виплати дивідендів торік спрямували такі компанії:
- Microsoft Corp.;
- Apple Inc.;
- Exxon Mobil;
- China Construction Bank;
- PetroChina Co.,
- BHP, China Mobile;
- Johnson & Johnson;
- JPMorgan Chase & Co;
- AP Moller-Maersk.
Сукупну суму їхніх виплат становить 136,1 мільярда доларів, що становить 8,2% загального показника.