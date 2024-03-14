Ситуацию с выплатой дивидендов исследовала британская компания Janus Henderson Investors.

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Рекордные дивиденды за 2023 год

За прошлый год публичные компании выплатили дивидендов на 1,66 триллиона долларов. Этот показатель вырос на 5%. В общем 86% из 1,2 тысячи компаний, данные которых изучали эксперты, или увеличили размер дивидендов, или оставили их на прежнем уровне.

Специалисты ожидают, что по итогам 2024 года общая сумма дивидендов снова возрастет. Согласно прогнозу, этот показатель может составить 1,72 триллиона долларов, прибавив 3,9%.

Что такое дивиденды Это часть прибыли, которая предоставляется участникам/акционерам предприятия согласно их доле в уставном капитале такой компании.

Рекордные дивиденды в 2023 году выплатили компании в 22 странах. Среди них:

США;

Франция;

Германия;

Италия;

Канада;

Мексика;

Индонезия.

К теме! Зато в Японии 91% компаний увеличили или оставили размер дивидендов. Тогда как в Европе (без учета Великобритании) такие выплаты выросли на 10,4%. Общая сумма составила 300,7 миллиардов долларов. Это исторический максимум в регионе.

Наибольшие суммы на выплаты дивидендов в прошлом году направили такие компании:

Microsoft Corp.;

Apple Inc.;

Exxon Mobil;

China Construction Bank;

PetroChina Co.,

BHP, China Mobile;

Johnson & Johnson;

JPMorgan Chase & Co;

AP Moller-Maersk.

Совокупную сумму их выплат составляет 136,1 миллиарда долларов, что составляет 8,2% общего показателя.

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