Інфляція в Аргентині злетіла майже до 100%: головні виклики для країни

В Аргентині на фоні потужної інфляції зростають протестні настрої, а чинна влада анонсувала план щодо контролю за цінами. Більше про це – далі у тексті.

Інфляція в Аргентині наближається до 100%. На цьому тлі проблеми влади стають ще більшими, адже реальна заробітна плата в країні серйозно відстає від темпів зростання ціна. Також це призводить до того, що соціальна напруга виходить на новий рівень, як і протести.

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Інфляція в Аргентині наближається до 100%

Згідно з новими даними від уряду Аргентини, загалом зарплата в країні у вересні виросла на 78% порівняно з минулим роком. Водночас відставання від рівня інфляції у річному розрахунку оцінюють у 83%.

Зростання розриву між зарплатами та інфляцією провокує протести по всій країні. У зв'язку з цим влада вирішила перезапустити програму щодо замороження цін для понад 1500 товарів.

Ускладнення соціальної ситуації в країні також ставить під питання здатність Аргентини виконати свою частину угоду з Міжнародним валютним фондом на 44 мільярди доларів.

Зокрема, непопулярна ідея стосовно скорочення обсягів витрат, яка є однією з умов домовленостей, стикається з метою чинної аргентинської влади – переконати виборців підтримати коаліцію, яка зараз при владі, на виборах у 2023 році. Водночас потужна інфляція та скорочення купівельної спроможності людей називають важливими викликами.