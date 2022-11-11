Инфляция в Аргентине близится к 100%. На этом фоне проблемы власти становятся еще больше, ведь реальная заработная плата в стране серьезно отстает от темпов роста цена. Также это приводит к тому, что социальное напряжение выходит на новый уровень, как и протесты.

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Инфляция в Аргентине близится к 100%

Согласно новым данным от правительства Аргентины, в целом зарплата в стране в сентябре выросла на 78% по сравнению с прошлым годом. В то же время, отставание от уровня инфляции в годовом расчете оценивают в 83%.

Увеличение разрыва между зарплатами и инфляцией провоцирует протесты по всей стране. В связи с этим власти решили перезапустить программу по заморозке цен для более чем 1500 товаров.

Усложнение социальной ситуации в стране также ставит под вопрос способность Аргентины выполнить часть соглашения с Международным валютным фондом на 44 миллиарда долларов.

В частности, непопулярная идея относительно сокращения объемов расходов сталкивается с целью действующих аргентинских властей – убедить избирателей поддержать коалицию, которая сейчас у власти, на выборах в 2023 году. В то же время, мощная инфляция и сокращение покупательной способности людей называют важными вызовами.