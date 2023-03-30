Рекордні обсяги незаконних операцій з криптовалютою: Железняк виділив основні деталі

Різні експерти та чиновники періодично заявляють, що криптовалюти використовують для незаконних транзакцій. Цю ситуацію прокоментував й перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк оприлюднив дані про те, що кількість незаконних транзакцій, які пов'язані з цифровими монетами, зростає другий рік поспіль.

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Обсяги незаконних транзакцій на ринку криптовалют зростає

Чиновник посилається на дані американської компанії Chainalysis, яка спеціалізується на аналізі блокчейнів. Відтак, навіть за найбільш консервативними оцінками, обсяг незаконних транзакцій становить понад 20,6 мільярда доларів.

Це рекордний показник. Цікаво, що обсяги більшості незаконних операцій зменшилися. Проте є два важливих винятки:

Транзакції, які пов'язані з діяльністю підсанкційних організацій. На цей показник припадає 43% незаконних операцій на ринку криптовалют;

незаконних операцій на ринку криптовалют; Також зросли обсяги транзакцій, які мають відношення до крадіжок коштів. Йдеться про плюс 7%, порівняно з попереднім роком.

До теми! За даними аналітиків 21Shares, одним із найбільших власників біткойна є влада США. Ці активи оцінюють у майже 6 мільярдів доларів.

Загалом незаконні транзакції складають орієнтовно 0,24% від загального обсягу операцій з криптовалютами у 2022 році. На момент створення цього матеріалу, загальна капіталізація ринку криптовалют становить 1,17 трильйона доларів, за даними CoinMarketCap. Водночас найвідоміші криптовалюти демонструють таку динаміку:

Курс біткойна наразі становить 28 212 доларів за монету;

Вартість Ethereum коливається на рівні 1787 доларів за монету.

Також нагадаємо, що у США подали позов до суду проти найбільшої криптобіржі світу. Йдеться про Binance. Головні претензії – порушення низки фінансових законів, а також у відсутності належної реєстрації. У Binance уже відреагували на ці заяви.