Індекси S&P 500 та Nasdaq стрімко зросли завдяки тому, що у жовтні фіксували ознаки сповільнення інфляції у США, яка у 2022 році є одним із найпотужніших викликів для першої економіки світу.

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Стрімке зростання фондового ринку США

Відтак ці дані стали позитивним сигналом для інвесторів. Вони раніше робили заяви, що агресивне та тривале підняття ставок може підірвати американську економіку.

Індекс S&P 500 виріс на торгах 5,54%, тоді як Індекс Nasdaq за день зміцнив свої позиції відразу на 7,35%. Акції компаній з Індексу Dow Jones додали під час торгової сесії 3,70%.

До теми! Компанія Amazon втратила трильйон доларів ринкової капіталізації через поєднання кількох факторів. Йдеться про потужну інфляцію, посилення монетарної політики та історичний розпродаж на ринку через невтішні квартальні звіти.

Динаміка акцій відомих компаній

Компанія Apple зафіксувала за 10 листопада максимальне зростання ринкової капіталізації за час існування фондового ринку США. Йдеться про приріст на рівні 8,8% або 190,9 мільярда доларів.

Загалом день найдорожча компанія закінчила з капіталізацією у розмірі 2,34 трильйона доларі. Варто додати, що попри стрімке зростання 10 листопада акції компанії з початку 2022 року впали на 17%. Акції інших відомих компаній також демонстрували позитивну динаміку на ринку. Додамо більше цифр: