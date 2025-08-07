Як долар став зеленим?

Долар став зеленим не просто так. Все почалося в 1860-х, коли США знадобилися гроші на фінансування Громадянської війни, пише 24 Канал з посиланням на History.

Дивіться також Тисячі за один долар: скільки коштує іранський ріал

Тоді американський уряд вперше масово випустив паперові банкноти, які швидко прозвали "грінбеками". Свою назву вони отримали через яскраво-зелену фарбу на звороті.

Однодоларовий "грінбек", випущений о 1862 році / фото Wikipedia

Зелений колір вибрали не заради краси: зелене чорнило гірше піддавалося підробці, особливо в епоху чорно-білого фотодруку.

Чому зелена фарба залишилась й надалі?

У 1929 році купюри стали меншими й отримали стандартний дизайн, щоб їх було складніше підробляти. А зелений залишився — фарба була дешевою, міцною і символізувала стабільність.

Цікаво! Зараз в обігу – близько 1,2 трильйона паперових доларів, а на виробництво однієї купюри йде від 5 до 13 центів, залежно від номіналу. Долар живе недовго: однодоларова купюра доживає в середньому до 6 років, а "найкрихкіша" – п'ятдесятка – живе всього 3,7 року.