Рекордна компенсація: скільки шейх Дубая виплатить своїй колишній дружині принцесі

Правителя Дубая зобов'язали виплатити своїй дружині та їхнім дітям понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Це найбільша компенсація в історії британських сімейних судів.

Рішення суду

Принцеса Хайя бінт аль-Хусейн звернулася до суду з кількома вимогами щодо свого колишнього чоловіка. Загалом сума оцінювалася в майже півтора мільярда фунтів.

сплачувати витрати на дітей поки вони навчаються;

забезпечити довічну охорону їй та її дітям;

компенсувати вартість одягу та прикрас, що залишилися в ОАЕ.

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Суд частково задовольнив позов принцеси, зобов'язавши премʼєр-міністра Обʼєднаних Арабських Еміратів Мохаммеда аль-Мактума сплатити щонайменше 554 мільйони фунтів стерлінгів (понад 20 мільярдів гривень). Цікаво, що загальна сума в результаті може бути більшою, адже з роками витрати на охорону можуть зрости.

З-поміж іншого суд передбачив такі щорічні витрати для принцеси і її дітей:

5 мільйонів фунтів стерлінгів (180 мільйонів гривень) на відпустку;

300 тисяч фунтів (11 мільйонів гривень) на утримання коней та інших домашніх тварин;

39 тисяч фунтів стерлінгів (1,4 мільйона гривень) на встановлення двох батутів.

Принцеса поки не відреагувала на рішення суду, а от шейх заявив, що він "завжди дбав, щоб його діти були забезпечені".

Що відомо про колишнє подружжя

До цього найдорожчою справою у британському сімейному суді було розлучення російського мільярдера Фархада Ахмедова та його дружини. Він мав виплатити 450 мільйонів фунтів.

Принцеса Хайя, якій 47 років, є сестрою короля Йорданії. У 2004 році вона вийшла заміж за Мохаммеда (72 роки), ставши його шостою дружиною. У них народилися дівчинка та хлопчик. Проте у 2019 році принцеса втекла з дітьми до Великої Британії. Тоді ж стало відомо, що у неї роман з одруженим охоронцем.