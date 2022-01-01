Решение суда

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн обратилась в суд с несколькими требованиями по отношению к своему бывшему мужу. В общей сложности сумма оценивалась почти в полтора миллиарда фунтов.

платить расходы на детей, пока они учатся;

обеспечить пожизненную охрану ей и ее детям;

компенсировать стоимость одежды и украшений, оставшихся в ОАЭ

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Суд частично удовлетворил иск принцессы, обязав премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда аль-Мактума оплатить по меньшей мере 554 миллиона фунтов стерлингов ( более 20 миллиардов гривен ). Интересно, что общая сумма в результате может быть больше, ведь с годами расходы на охрану могут возрасти.

Среди прочего суд предусмотрел следующие ежегодные расходы для принцессы и ее детей:

5 миллионов фунтов стерлингов (180 миллионов гривен) на отпуск;

300 тысяч фунтов (11 миллионов гривен) на содержание лошадей и других домашних животных;

39 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона гривен) на установку двух батутов.

Принцесса пока не отреагировала на решение суда, а вот шейх заявил, что он "всегда заботился, чтобы его дети были обеспечены".

Интересно! До этого самым дорогим делом в британском семейном суде был развод российского миллиардера Фархада Ахмедова и его супруги. Он должен был выплатить 450 миллионов фунтов.

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