Зростання цін не спинити: де зафіксували новий історичний рекорд

Інфляція у світі продовжує набирати оберти. Зокрема, у країнах Єврозони зафіксували черговий історичний рекорд.

Ця динаміка відбувається на фоні закликів до Європейського центрального банку (ЄЦБ) піти на ще одне потужне підвищення базової ставки. Нагадаємо, нещодавно фінустанова пішла на цей крок вперше з 2011 року.

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У Єврозоні зафіксували новий антирекорд

У липні 2022 року споживчі ціни виросли на 8,9% у порівнянні з попереднім роком. У червні цей показник дорівнював 8,6%. Головними факторами впливу є подорожчання енергоносіїв та продуктів. Нові показники перевершили очікування експертів на рівні 8,7%.

Після уповільнення в червні базова інфляція, яка не включає дані про енергоносії та продукти, також досягла рекорду. Йдеться про 4%.Посилення цінового тиску спонукало ЄЦБ здивувати економістів, підвищивши ставку за депозитами на 0,5 пункту цього місяця.

Що таке Єврозона Це група країн, яка використовує одно валюту – євро. На сьогодні до Єврозони входять 19 європейських країн.

Після липневого засідання ЄЦБ глава центрального банку Литви Мартіньш Казакс закликав до досить істотного підняття ставки у рамках наступної зустрічі у вересні 2022 року. Цю позицію підкріпить друге поспіль значне підвищення ставки відразу на 75 базових пунктів у США.

Крім монетарної політики, уряди країн Єврозони виділили мільярди доларів на підтримку домашніх господарств. Попри це у низці країн Європи зафіксували нові рекорди для інфляції цього місяця. Народний депутат України Ярослав Железняк у телеграм оприлюднив дані про зростання цін в окремих країнах:

Німеччина – 8,5%,

Італія – 8,4%,

Франція – 6,8%.

Натомість найбільше зростання серед 19 країн Єврозони зафіксували у країнах Балтії, які досить сильно залежать від імпорту:

Естонія – 22,7% ,

, Литва – 20,8%,

Латвія – 21%.

Схожі дані щодо інфляції у вище перерахованих країнах опублікувало й видання Bloomberg. Серед усіх країн відносно непогану динаміку з інфляцією демонструють Франція та Фінляндія.

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