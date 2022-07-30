Ця динаміка відбувається на фоні закликів до Європейського центрального банку (ЄЦБ) піти на ще одне потужне підвищення базової ставки. Нагадаємо, нещодавно фінустанова пішла на цей крок вперше з 2011 року.

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У Єврозоні зафіксували новий антирекорд

У липні 2022 року споживчі ціни виросли на 8,9% у порівнянні з попереднім роком. У червні цей показник дорівнював 8,6%. Головними факторами впливу є подорожчання енергоносіїв та продуктів. Нові показники перевершили очікування експертів на рівні 8,7%.

Після уповільнення в червні базова інфляція, яка не включає дані про енергоносії та продукти, також досягла рекорду. Йдеться про 4%.Посилення цінового тиску спонукало ЄЦБ здивувати економістів, підвищивши ставку за депозитами на 0,5 пункту цього місяця.

Що таке Єврозона Це група країн, яка використовує одно валюту – євро. На сьогодні до Єврозони входять 19 європейських країн.

Після липневого засідання ЄЦБ глава центрального банку Литви Мартіньш Казакс закликав до досить істотного підняття ставки у рамках наступної зустрічі у вересні 2022 року. Цю позицію підкріпить друге поспіль значне підвищення ставки відразу на 75 базових пунктів у США.

Крім монетарної політики, уряди країн Єврозони виділили мільярди доларів на підтримку домашніх господарств. Попри це у низці країн Європи зафіксували нові рекорди для інфляції цього місяця. Народний депутат України Ярослав Железняк у телеграм оприлюднив дані про зростання цін в окремих країнах:

Німеччина – 8,5%,

Італія – 8,4%,

Франція – 6,8%.

Натомість найбільше зростання серед 19 країн Єврозони зафіксували у країнах Балтії, які досить сильно залежать від імпорту:

Естонія – 22,7% ,

, Литва – 20,8%,

Латвія – 21%.

Схожі дані щодо інфляції у вище перерахованих країнах опублікувало й видання Bloomberg. Серед усіх країн відносно непогану динаміку з інфляцією демонструють Франція та Фінляндія.

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