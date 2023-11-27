Автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Кійосакі закликає купувати золото та біткоїн
Роберт Кійосакі порадив інвесторам підготуватися до ймовірної економічної катастрофи завдяки інвестуванню. Про те, на що він рекомендує звернути увагу, читайте далі.
Бізнесмен Роберт Кійосакі у соцмережі Х повідомив про те, що у США зростає рівень інфляції. Тому він закликає людей інвестувати гроші в золото, срібло і криптовалюту.
Читайте також: Автор фінансового бестселера Роберт Кійосакі прогнозує крах ще одного банку
Справжні капіталісти знижують ціни, спричиняючи дефляцію. Марксисти підвищують ціни, спричиняючи інфляцію. Наші лідери — марксисти, тож у нас інфляція. Захистіть себе від лідерів марксистів. Запасайтесь золотом, сріблом та біткоїном, а не доларами,
— написав він.
Прогнози бізнесмена
Таким чином, Кійосакі не вперше закликає передплатників вибирати альтернативні варіанти інвестицій та прогнозує економічні кризи:
- У вересні 2022 року він передбачив серйозну фінансову кризу, а в жовтні рекомендував інвестувати у першу криптовалюту та інші цифрові активи, враховуючи зростання ставок Федеральної резервної системи.
- У лютому 2023 року підприємець прогнозував, що вартість біткоїна може досягти 500 000 тисяч доларів до 2025 року. Й вважає його найкращою стратегією для захисту від нестабільності в економіці.
- У березні 2023 року Кійосакі висловив заклик придбати цифрове золото та дорогоцінні метали перед початком проблем в американських банках. Протягом квітня та травня підприємець повторив свої рекомендації.