Кібератака на "Київстар": в НБУ розповіли, як банкам уникнути проблем із роботою терміналів

Масштабний збій у Київстар призвів до того, що певна частина банківської інфраструктури тимчасово припинила свою роботу. НБУ надало рекомендації фінансовим установам для протидії такого роду кібератакам.

Під час наради з представниками системно важливих банків йшлося про влив кібератаки на "Київстар" на роботу НБУ та банківської інфраструктури.

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Ми з вами вже маємо досвід роботи з резервними каналами зв’язку, якими обладнані банківські відділення та центри обробки даних, тож пропоную розглянути можливість реалізації такого підходу спільно з операторами національних роздрібних мереж і до роботи банківської інфраструктури, зокрема POS-терміналів,

– зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Як кібератака вплинула на банківські сервіси

Згідно з інформацією Національного банку України, виникають проблеми лише з експлуатацією окремих POS-терміналів торговельної мережі, які використовують мобільний звʼязок від "Київстар".

Зараз банки активно працюють над вирішенням цієї ситуації, переналаштовуючи неробочі POS-термінали для роботи з іншими мобільними операторами або через Wi-Fi.

Заступник голови НБУ також звернув їх увагу банкірів на заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.

Ми упродовж 2022-2023 років постійно фіксуємо кібератаки різного рівня складності на об’єкти інформаційної інфраструктури банків та небанківських фінустанов. Тому закликаємо учасників фінансового ринку бути пильними, посилювати рівень інформаційної безпеки та дотримуватися вимог НБУ в цій сфері,

– сказав Шабан.

Яка ситуація в НБУ

Національний банк України працює у штатному режимі, зокрема всі інформаційні та платіжні системи НБУ.

За інформацією банків:

переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі;

безперебійно працюють банківські відділення;

безготівкові розрахунки здійснюються в штатному режимі.

Також, немає труднощів у використанні мобільних додатків банків, оскільки вони надійно працюють. Зазвичай вони використовують різні елементи багатофакторної автентифікації для входу та підтвердження операцій, уникаючи залежності від смс-повідомлень.

Атака на "Київстар"

Нагадаємо, що 12 грудня відбувся масштабний збій в роботі мобільного оператора "Київстар". Офіційно було оголошено, що мережу атакували хакери.

Внаслідок цього інциденту по всій країні був відключений мобільний зв'язок та доступ до Інтернету для 24 мільйонів клієнтів "Київстар". Також не працював вебсайт оператора та мобільний додаток.