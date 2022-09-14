Один з токенів зріс на 28 506%: як криптосвіт реагує на смерті королеви Єлизавети II

Смерть королеви Єлизавети II, яка була на престолі 70 років, сколихнула усю світову спільноту. Фігура видатної монархині спричинила справжню бурю у криптосвіті.

Після смерті британської монархині на крипторинку з'явилися понад 40 нових токенів та сотні NFT на аналогічну тему.

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Бум у криптосвіті імені королеви Єлизавети II

Зокрема, на децентралізованих платформах Binance Smart Chain (BSC) та Ethereum запустили токени із назвами на честь британської королеви. Зокрема, серед них були такі:

Queen Elizabeth Inu,

Save the Queen,

Queen,

QueenDoge,

London Bridge is Down,

Rip Queen Elizabeth.

Економіст з університету Канберри прокоментував результати запровадження біткойна як офіційної валюти Сальвадору. За його словами, амбітний проєкт провалився . Він додав, що у країні провели досить недбалий експеримент з цифровою монетою за участю реальних людей.

Для прикладу, токен Queen Elizabeth Inu всього за день подорожчав аж на 28 506%. Водночас криптоінвесторів попереджають, що торгівля токеном стартувала менше ніж 24 години, тож їм варто враховувати усі можливі ризики.

Крім того, криптовалюти відомі своєю волатильністю на ринку та часто входять до переліку ризикових активів. Аналогічну тенденцію зафіксували й на ринку NFT. На торговому майданчику OpenSea оприлюднили колекцію під назвою RIP Queen Elizabeth.