После смерти британского монарха на крипторынке появилось более 40 новых токенов и сотни NFT на аналогичную тему.

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Бум в криптомире имени королевы Елизаветы II

В частности, на децентрализованных платформах Binance Smart Chain (BSC) и Ethereum запустили токены с названиями в честь британской королевы. В частности, среди них были следующие:

Queen Elizabeth Inu,

Save the Queen,

Queen,

QueenDoge,

London Bridge is Down,

Rip Queen Elizabeth.

К теме! Экономист из университета Канберры прокомментировал результаты введения биткоина в качестве официальной валюты Сальвадора. По его словам, амбициозный проект провалился. Он добавил, что в стране провели довольно халатный эксперимент с цифровой монетой с участием реальных людей.

К примеру, токен Queen Elizabeth Inu всего за день подорожал аж на 28 506%. В то же время криптоинвесторов предупреждают, что торговля токеном стартовала менее 24 часов, поэтому им следует учитывать все возможные риски.

Кроме того, криптовалюты известны своей волатильностью на рынке и часто входят в список рисковых активов. Аналогичную тенденцию зафиксировали и на рынке NFT. На торговой площадке OpenSea обнародовала коллекцию под названием RIP Queen Elizabeth.