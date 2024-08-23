Райффайзен Банк відкрив унікальні відділення у двох містах України: у чому їхня особливість

Райффайзен Банк повідомив про відкриття спеціальних відділень у двох великих містах України. Кредитор пояснив, як будуть працювати ці офіси.

Райффайзен Банк відкрив підземні відділення у Харкові та Дніпрі

Райффайзен Банк першим в Україні відкрив підземні відділення. Відповідні відділення відтепер будуть працювати у Харкові та Дніпрі. Таким чином, банк зможе надавати послуги клієнтам навіть під час повітряних тривог.

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Підземні відділення будуть функціонувати на базі уже наявних. Додають, що обслуговування клієнтів уже доступне через окремий вхід, який веде в підземне приміщення. У підземних відділеннях клієнти зможуть отримати усі послуги, які загалом надає банк. Серед них такі:

відкриття рахунків, депозитів;

кредитування;

консультації клієнтів;

розрахунки в касі.

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Райффайзен Банк повідомив, що підземні відділення відкрили у містах, які розташовані поблизу бойових дій і постійно потерпають від обстрілів. Зокрема, вказують, що кількість та тривалість повітряних тривог у цих містах є підвищеною, тож доступ клієнтів до послуг, які надають офлайн, обмежені. Плюс існують часті проблеми зі стабільним зв'язком. Тоді як запит на доступ до банківських послуг залишається.

Додамо, що з 24 лютого 2024 року на Харківщині зафіксували 4600 тривог, а у Дніпропетровській області – 4132 тривоги. Про це повідомляє портал "Статистика повітряних тривог".