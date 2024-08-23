Райффайзен Банк открыл уникальные отделения в двух городах Украины: в чем их особенность

Райффайзен Банк сообщил об открытии специальных отделений в двух крупных городах Украины. Кредитор объяснил, как будут работать эти офисы.

Райффайзен Банк открыл подземные отделения в Харькове и Днепре

Райффайзен Банк первым в Украине открыл подземные отделения. Соответствующие отделения отныне будут работать в Харькове и Днепре. Таким образом, банк сможет предоставлять услуги клиентам даже во время воздушных тревог.

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Подземные отделения будут функционировать на базе уже имеющихся. Добавляют, что обслуживание клиентов уже доступно через отдельный вход, который ведет в подземное помещение. В подземных отделениях клиенты смогут получить все услуги, которые в целом предоставляет банк. Среди них такие:

открытие счетов, депозитов;

кредитование;

консультации клиентов;

расчеты в кассе.

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Райффайзен Банк сообщил, что подземные отделения открыли в городах, которые расположены вблизи боевых действий и постоянно страдают от обстрелов. В частности, указывают, что количество и продолжительность воздушных тревог в этих городах является повышенной, поэтому доступ клиентов к услугам, которые предоставляют оффлайн, ограничены. Плюс существуют частые проблемы со стабильной связью. Тогда как запрос на доступ к банковским услугам остается.

Добавим, что с 24 февраля 2024 года на Харьковщине зафиксировали 4600 тревог, а на Днепропетровщине – 4132 тревоги. Об этом сообщает портал "Статистика воздушных тревог".