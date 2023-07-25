Результат терору Росії: пшениця подорожчала до пікового значення за 5 місяців

Вартість пшениці продовжує зростати. Усе через ракетний терор Росії, який триває після рішення офіційної Москви вийти із зернової угоди. Особливо різко ринок відреагував після удару по порту на річці Дунай.

У понеділок, 24 липня, російські безпілотники атакували дунайський порт Рені та знищивши зерновий ангар. Це сталося через тиждень після виходу агресора із зернової угоди.

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Ціни на зернові культури знову зростають

У результаті вартість пшениці злетіла до пікового значення на ринку за 5 місяців. Річ у тому, що через Дунай проходить критично важливий маршрут для експорту українського зерна. Крім Дунаю Росія систематично обстрілює Одесу. Ось як змінилися ціни на ринку після атаки:

Пшениця подорожчала на 2,6%, досягнувши максимального рівня з 21 лютого;

досягнувши максимального рівня з 21 лютого; Ф'ючерси на кукурудзу з постачанням у грудні зросли в ціні на 0,7%.

Нагадаємо, що порт Рені – це один із найпотужніших річкових портів в Україні. Саме там торговці розширили свою діяльність після морської блокади Чорного моря. Наразі важко оцінити, наскільки російський терор вплине на обсяги експорту зерна через цей маршрут, проте це однозначно посилить операційні ризики.

Що ще варто знати про ситуацію на ринку зернових культур:

Після виходу Росії із зернової ініціативи вартість різних видів зерна зростає не вперше;

Зокрема, відразу після відповідних заяв з Кремля бушель пшениць подорожчав на 3,4%;

Кукурудза зросла в ціні майже на 3%.

Схожу динаміку на цьому ринку зафіксували також на початку червня 2023 року. Тоді ціни почали стрімко зростати через підрив росіянами Каховської ГЕС.