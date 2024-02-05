Австрійський підрозділ Raiffeisen Bank все ще розглядає вихід з Росії

Австрійська банківська група "Raiffeisen Bank International" вже два роки поспіль розглядає вихід з російського ринку. Голова правління RBI Йоганн Штробль оголосив про це, аналізуючи бізнес-показники за 2023 рік.

Зменшення присутності

Аби зменшити свою присутність у російському банківському секторі, в RBI почали обмежувати роботу з платежами в Росії. Зокрема, зменшили обсяги кредитування.

Читайте також Боротьба проти шахрайства: що придумали в Mastercard

Ми продовжуємо працювати над деконсолідацією нашого російського бізнесу або у формі продажу, або у формі відокремлення,

— пояснює ситуацію Йоганн Штробль.

За даними банківської групи, "з другого кварталу 2022 року обсяг кредитування в Росії скоротився на 56%". Однак, наприкінці 2023 року банк мав ще 6 мільярдів євро кредитів у Росії.

Не лише платежі

! Банк RBI значною мірою зменшив свою діяльність з операцій, пов'язаних з платежами в Росії, і припинив усі відносини з російськими банками, за винятком своєї дочірньої компанії Райффайзенбанк.

Крім основних заходів RBI має намір викупити акції російського олігарха Олега Дерипаски, які знаходяться в замороженому стані, через свою російську дочірню компанію. Згідно з угодою банк має купити 28% акцій австрійської будівельної групи Strabag на початку цього року.

Ця операція має на меті зменшити ризики, пов'язані з російським бізнесом RBI.

Ми подали всі необхідні документи до відповідних органів і очікуємо, що закриття угоди відбудеться в першому кварталі 2024 року,

— зазначив Йоганн Штробль.

Загалом за 2023 рік RBI отримав консолідований прибуток у розмірі 2,386 мільярда євро і відзначив суттєве покращення своїх капіталовкладень. Щодо чистого прибутку без урахування внесків з Росії та Білорусі, то він склав 997 мільйонів євро.

У IV кварталі 2023 року банк повідомив про падіння прибутку на 67% до 272 мільйонів євро в порівнянні з 826 мільйонами євро роком раніше.