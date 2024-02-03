Як штучний інтелект допомагатиме банкам
У CNBC повідомляють, що платіжна система Mastercard створила власну ШІ-систему – Decision Intelligence Pro. Як повідомляють, ця модель штучного інтелекту зможе ефективно виявляти шахрайство.
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Як працюватиме Decision Intelligence ProЗа допомогою технології банки краще оцінюватимуть підозрілі транзакції у своїй мережі в режимі реального часу. Крім того, це дасть змогу визначати, законні ці транзакції чи ні.
Як розповів президент бізнес-підрозділу Mastercard із кібербезпеки та розвідки Аджай Бхалла, нове рішення штучного інтелекту – це власна рекурентна нейронна мережа, яку створили з нуля команди компанії з кібербезпеки та боротьби з шахрайством.
Ефективність ШІ
- Decision Intelligence Pro використовує трансформаторні моделі для підсилення потужності генеративного ШІ.
- Деколи платіжна система Mastercard покладається на відкритий код, "коли це потрібно", але більшість технологій створюється власними силами.
- Власний алгоритм Mastercard навчається на даних приблизно 125 мільярдів транзакцій, які щорічно проходять через карткову мережу компанії.
- Нова модель ШІ може підвищити ефективність виявлення шахрайства в середньому на 20%. Інколи це може досягати аж 300%.