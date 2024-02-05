Уменьшение присутствия

Чтобы уменьшить свое присутствие в российском банковском секторе, в RBI начали ограничивать работу с платежами в России. В частности, уменьшили объемы кредитования.

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Мы продолжаем работать над деконсолидацией нашего российского бизнеса или в форме продажи, или в форме отделения,

— объясняет ситуацию Иоганн Штробль.

По данным банковской группы, "со второго квартала 2022 года объем кредитования в России сократился на 56%". Однако, в конце 2023 года банк имел еще 6 миллиардов евро кредитов в России.

Интересно! Банк RBI в значительной степени уменьшил свою деятельность по операциям, связанных с платежами в России, и прекратил все отношения с российскими банками, за исключением своей дочерней компании Райффайзенбанк.

Не только платежи

Кроме основных мер RBI намерен выкупить акции российского олигарха Олега Дерипаски, которые находятся в замороженном состоянии, через свою российскую дочернюю компанию. Согласно договору банк должен купить 28% акций австрийской строительной группы Strabag в начале этого года.

Эта операция имеет целью уменьшить риски, связанные с российским бизнесом RBI.

Мы подали все необходимые документы в соответствующие органы и ожидаем, что закрытие сделки состоится в первом квартале 2024 года,

— отметил Иоганн Штробль.

Всего за 2023 год RBI получил консолидированную прибыль в размере 2,386 миллиарда евро и отметил существенное улучшение своих капиталовложений. По чистой прибыли без учета взносов из России и Беларуси, то он составил 997 миллионов евро.

Напомним! В IV квартале 2023 года банк сообщил о падении прибыли на 67% до 272 миллионов евро по сравнению с 826 миллионами евро годом ранее.