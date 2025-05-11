Вам й на думку не спадало: чому не можна рахувати гроші на ліжку

Ще з давніх-давен ставлення до грошей було особливими. Наші пращури вірили, що недбале ставлення до коштів може призвести до бідності.

Чому не можна рахувати кошти на ліжку

До цього відноситься й рахування грошей на ліжку, повідомляє 24 канал.

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Вважається, що купюри та монети не слід залишати на місці відпочинку. Прикмети стверджують, що якщо проводити перерахунок грошей на ліжку, то вони йтимуть на лікування хвороби.

Інші ж повір'я кажуть, що причина тому інша. Мовляв, якщо рахувати кошти саме на ліжку, то гроші зберігатимуть енергію відпочинку. Тому не будуть примножуватися.

Чи можна зберігати гроші у спальні Загалом зберігати гроші у спальні вважається поганою ідеєю. Річ у тім, що грошова енергія любить рух. А якщо заощадження лежать у кімнаті відпочинку, то людина не зможе стати багатою.

Важливо! Також не слід рахувати банкноти на обідньому столі, інакше ці гроші будуть проїдатися.