Вам и в голову не приходило: почему нельзя считать деньги на кровати

Еще с давних времен отношение к деньгам было особенными. Наши предки верили, что небрежное отношение к средствам может привести к бедности.

Почему нельзя считать деньги на кровати

К этому относится и счет денег на кровати, сообщает 24 канал.

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Считается, что купюры и монеты не следует оставлять на месте отдыха. Приметы утверждают, что если проводить пересчет денег на кровати, то они пойдут на лечение болезни.

Другие же поверья говорят, что причина тому другая. Мол, если считать средства именно на кровати, то деньги будут сохранять энергию отдыха. Поэтому не будут приумножаться.

Можно ли хранить деньги в спальне?

В общем хранить деньги в спальне считается плохой идеей. Дело в том, что денежная энергия любит движение. А если сбережения лежат в комнате отдыха, то человек не сможет стать богатым.

Важно! Также не следует считать банкноты на обеденном столе, иначе эти деньги будут проедаться.