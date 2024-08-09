Рахунок йде на десятки трильйонів: кредитні борги росіян встановили новий рекорд
Борги росіян продовжують стрімко збільшуватися. Ба більше, ця сума сягнула нового рекорду.
Кредитні борги росіян зросли до нового рекорду
За підсумками червня, сума боргів росіян за кредитами у банках перетнула позначку в 40 трильйонів рублів. Про це повідомляють російські з посиланням на дані центрального банку держави-агресорки. За перший місяць літа борги росіян перед кредиторами зросли на 1 трильйон рублів. Нагадаємо, що для встановлення нового "рекорду" росіянам вистачило всього кілька місяців.
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Додають, що станом на 1 липня банківські кредити росіян оцінювали у 38,9 трильйона рублів. Проте є ще кредити, які перепаковані в цінні папери. Перш за все йдеться про іпотеки. Ця категорія кредитів становить ще понад 1,4 трильйона доларів. Тож, загалом виходить сума у розмірі 40,3 трильйона рублів. Виділяють такі категорії кредитів у Росії:
- Іпотека – 21,2 трильйона рублів;
- Споживчі позики – 15,2 трильйона рублів;
- Автокредити – 2,2 трильйона рублів;
- Інші позики та відсотки – 1,7 трильйона рублів.
Стрімке збільшення суми кредитних зобов'язань у Росії було продиктоване згортанням пільгової іпотеки. Зокрема, найпопулярніша програма просто перестала діяти з липня, а ще дві змінили. У результаті росіяни поспішали взяти нові кредити навіть попри високі процентні ставки. Також зафіксували скорочення кількості операцій з дострокового погашення кредитів, адже росіянам стало суттєво вигідніше розміщувати гроші на депозитах, ставки за якими наразі вищі, ніж за старими кредитами.