Рада легалізувала криптовалюту: чому це важливо

Верховна Рада 8 вересня прийняла законопроєкт про віртуальні активи. За нього проголосували 276 нардепів.

Ініціатива регулюватиме створення, випуск та обігу віртуальних активів. Крім того, передбачає законодавче регулювання приниципів ринку віртуальних активів.

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Чому це важливо

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що загальна капіталізація криптоіндустрії перевищила 2 трильйони доларів. Це потужний оборот, оскільки цей сектор економіки існує менше, ніж 10 років.

У нас є потенціал зайняти провідні позиції на світовому крипторинку. Україна – одна з лідерів з використання криптовалюта в світі, за даними Chainanalysis,

– наголосив Федоров.

Навіщо потрібен закон

За словами чиновника, закон створює юрисдикцію, де у криптокомпаній будуть прозорі умови стосунків з державою, зручна робота з регулятором та вигідне оподаткування.

В Україні щодня оборот віртуальних активів становить 1 мільярд гривень. Однак це відбувається "в тіні". Відтак міжнародні біржі не можуть зайти на наш ринок. Федоров наголосив, що з жодної операції з віртуальними активами не платять податки. Саме тому й потрібен закон: аби регулювати ці питання.

Які результати очікують

Міністр зауважив, що створять вигідні умови, які дозволять компаніям реєструватись в Україні, а не за кордоном. Натомість бюджет наповнюватиметься податками, а підприємці відчуватимуть себе захищеними.

Всього кілька країн у світі легалізували криптовалюти. Зокрема, Німеччина, Люксембург, Сінгапур. Україна буде однією з них.

Текст публікації Федорова:

Верховна Рада легалізувала віртуальні активи. 276 депутатів підтримали профільний законопроєкт.

Загальна капіталізація криптоіндустріі перевищила 2 трильйони доларів США. Вражаючий оборот, як для сектора економіки, який існує менше 10 років.

У нас є потенціал зайняти провідні позиції на світовому крипторинку. Україна – одна з лідерів з використання криптовалюта в світі, за даними Chainanalysis. Тоді навіщо потрібен цей закон? Пояснюю.

Ми створюємо топову юрисдикцію, де у криптокомпаній будуть прозорі умови взаємовідносин з державою, зручна робота з регулятором і вигідне оподаткування.

В Україні щоденний оборот віртуальних активів становить 1 млрд грн. Але все це знаходиться в тіні. Через це міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. З жодною операції з віртуальними активами не платяться податки.

Але завдяки закону це врегулюється. Будуть створені вигідні умови, які дозволять компаніям реєструватися в Україні, а не за кордоном. Бюджету отримувати податки, а підприємцям відчувати себе захищеними. Всього кілька країн у світі легалізували криптоактіви – Німеччина, Люксембург, Сінгапур. Україна буде однією з них.