Рада легализовала криптовалюту: почему это важно

Верховная Рада 8 сентября приняла законопроект о виртуальных активах. За него проголосовали 276 нардепов.

Инициатива будет регулировать создание, выпуск и обращение виртуальных активов. Кроме того, предусматривает законодательное регулирование принципов рынка виртуальных активов.

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Почему это важно

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что общая капитализация криптоиндустрии превысила 2 триллиона долларов. Это мощный оборот, поскольку этот сектор экономики существует менее 10 лет.

У нас есть потенциал занять ведущие позиции на мировом крипторынке. Украина – одна из лидеров по использованию криптовалют в мире, по данным Chainanalysis,

– подчеркнул Федоров.

Зачем нужен закон

По словам чиновника, закон создает юрисдикцию, где у криптокомпаний будут прозрачные условия отношений с государством, удобная работа с регулятором и выгодное налогообложение.

В Украине ежедневно оборот виртуальных активов составляет 1 миллиард гривен. Однако это происходит "в тени". Поэтому международные биржи не могут зайти на наш рынок. Федоров подчеркнул, что ни с одной операции с виртуальными активами не платят налоги. Именно поэтому и нужен закон, чтобы регулировать эти вопросы.

Какие результаты ожидают

Министр отметил, что создадут выгодные условия, которые позволят компаниям регистрироваться в Украине, а не за рубежом. В то же время бюджет будет наполняться налогами, а предприниматели будут чувствовать себя защищенными.

Всего несколько стран в мире легализовали криптовалюты. В частности, Германия, Люксембург, Сингапур. Украина будет одной из них.

Текст публикации Федорова:

Верховная Рада легализовала виртуальные активы. 276 депутатов поддержали профильный законопроект.

Общая капитализация криптоиндустрии превысила 2 триллиона долларов США. Впечатляющий оборот, как для сектора экономики, который существует менее 10 лет.

У нас есть потенциал занять ведущие позиции на мировом крипторынке. Украина – одна из лидеров по использованию криптовалют в мире, по данным Chainanalysis. Тогда зачем нужен этот закон? Объясняю.

Мы создаем топовую юрисдикцию, где у криптокомпаний будут прозрачные условия взаимоотношений с государством, удобная работа с регулятором и выгодное налогообложение.

В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд грн. Но все это находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги.

Но благодаря закону это урегулируется. Будут созданы выгодные условия, которые позволят компаниям регистрироваться в Украине, а не за рубежом. Бюджету получать налоги, а предпринимателям чувствовать себя защищенными. Всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы – Германия, Люксембург, Сингапур. Украина будет одной из них.