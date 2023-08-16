Путін скликає екстрену нараду через курс рубля, – ЗМІ

Ситуація навколо курс рубля продовжує набирати обертів. Після позапланового засідання Банку Росії, термінову зустріч скликає очільник Кремля.

Путін скликає термінову нараду через обвал рубля

Російський президент та тиран Володимир Путін вже сьогодні може провести екстрене засідання, на якому будуть обговорювати ситуацію на ринку валют.

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Зокрема, ЗМІ повідомляють з посиланням на обізнані джерела, що на зустрічі приділять час питанню посилення валютного контролю. Про таку ймовірність раніше писало видання Bloomberg.

Річ у тому, досить різке підвищення ключової ставки Банком Росії не майже не зупинило знецінення рубля. Вже через кілька годин долар та євро знову почали зміцнювати позиції на ринку. Більше про ключові фактори впливу на офіційну валюту агресора розповідаємо тут.

Також додають, що на нараді Володимир Путін має вислухати пропозиції Міністерства фінансів щодо поновлення процесу обов'язкового продажу виторгу експортерів у валюті.

Нагадаємо, що російський чиновник влаштував публічну істерику через стрімке знецінення рубля. Він заявив, що ця тепер нікому не цікава, а інформаційна повістка про курс – брехня.