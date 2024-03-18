Війна на виснаження: експерт назвав єдиний фактор, який може зупинити Путіна

У Росії завершилися так звані президентські вибори, на яких вкотре "переміг" Володимир Путін. На цьому фоні виникає питання, що може настільки сильно вплинути на очільника Кремля, аби він зупинив війну проти України.

Наголошують, що Володимир Путін готовий вести війну на виснаження проти України. Тоді як змінити хід подій може лише один фактор – доходи від експорту нафти.

Варте уваги Як відстежувати важливі та вигідні тенденції на фінансових ринках

Що відбувається у Росії

Мовляв, Путін змінить курс лише тоді, коли Захід скоротить фінансові потоки від нафтового сектору. Водночас навіть, якщо доходи від продажу нафти та нафтопродуктів залишаться на поточному рівні, російська влада буде вимушена тиснути на своїх громадян. По-перше, економіка країни перегрівається, адже Володимир Путін, який буде при владі ще 6 років, "інвестує" все більше грошей у війну.

У російський бюджет на 2024 рік заклали на сектор оборони 118 мільярдів доларів. Ця сума зросла втричі з початку повномасштабного вторгнення Росії війни в Україну.

Паралельно інфляція у Росії сягнула 7,7%, а центральний банк підвищив процентні ставки до 16%, заявивши, що офіційна вартість запозичень повинна залишатися високому рівні протягом "тривалого періоду". Завдяки цьому кроку російський регулятор прагне знизити інфляцію до 4%. Крім того, уряд посилив контроль за рухом капіталу, аби підтримати курс рубля.

Як можна змінити ситуацію і які ризики існують

Однак і Путіну, і російській економіці вдалося втриматися завдяки доходам від експорту нафти та нафтопродуктів. Але ситуація може істотно змінитися, якщо союзникам України вдасться знизити експортні доходи Росії настільки, що вона опиниться у дефіциті. Таким прогнозом поділився старший науковий співробітник Київської школи економіки Джейкоб Нелл. За його словами, Росія, а до неї Радянський Союз зіткнулися з кризою, коли поточний рахунок платіжного балансу ставав негативним.

При потребі Росія може трохи зменшити обсяги імпорту. Тож, за розрахунками Нелла, цей показник має впасти орієнтовно на 80 мільярдів доларів, перш ніж Путіну доведеться перейти до крайніх заходів для стабілізації економіки. Приблизно 30 мільярдів доларів з цієї суми може принести жорсткіше газове ембарго, а також обмеження на експорт добрив і металів, як-от нікель. Але більша частина коштів мала б надійти від зниження ціни, яку Москва отримує за нафту, до 50 доларів за барель.

цей план досить складно реалізувати. Нагадаємо, що у грудні 2022 року країни G7 запровадили цінову стелю на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Проте найвідоміша марка сировини з Росії – Urals – торгується на рівні 71 долара за барель (це приблизно на 14 доларів менше у порівнянні з вартістю сорту Brent).

Офіційний Вашингтон посилив санкції проти танкерів, які порушують цінову стелю, але Росія досі може частково обходити обмеження, використовуючи свій власний флот.

Важливою перемогою для Заходу також буде зміна ставлення Індії до Росії на нафтовому ринку. Ця країна є одним із ключових імпортерів російської сировини. Йдеться про те, щоб Індія припинила платити ціну вище за встановлену стелю за російську нафту. За словами експерта, тоді країна могла б отримати зиск від дешевшої нафти, а її нафтопереробники могли б збільшити свої прибутки.

Однак тоді Росія може відмовитися продавати нафту за такими цінами та обмежити обсяги видобування нафти. У результаті це переросте у загальне зростання цін на нафту, що вдарить і по Індії, і по союзниках України. Додамо, що минулий тиждень ціни на нафти завершили на піковому рівні за 4 місяці.

Водночас західні партнери України наразі не готові йти на необхідний ризик, щоб потужно вдарити по нафтових доходах Росії. Проте без цього кроку, Путін не матиме фінансової причини припиняти боротьбу, наголошується в матеріалі Reuters.