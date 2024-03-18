Нещодавно Міжнародне енергетичне агентство скорегувало свій прогноз щодо ринку нафти. Фахівці тепер очікують, що попит перевищить ринкову пропозицію, хоча раніше вони прогнозували профіцит.

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Як змінилися ціни на нафту за тиждень

Зокрема, нафта Brent вперше з початку листопада перетнула позначку у 85 доларів за барель. З початку 2024 року ця марка нафти подорожчала на 11%. Бренд нафти WTI подорожчав до 81,04 долара за барель. Вартість нафти злетіла до максимального рівня за 4 місяці.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 85,85 долара за барель (+ 0,60%)

Контракти WTI торгуються за ціною 81,60 долара за барель (+ 0,69%).

Прогноз для ринку нафти

Міжнародне енергетичне агентство оголосила, що у 2024 році ринку нафти зафіксують "невеликий дефіцит". Одна з причин – зниження прогнозу про зростання світової пропозиції до 800 000 барелів на день. У попередніх звітах вказували 1,7 мільйона барелів на добу.

Згідно з новою оцінкою, на ринок нафти також буде впливати добровільне скорочення видобутку сировини членами ОПЕК+, яке буде актуальним протягом 2024 року. Головна мета нафтового картелю – підтримка цін на ринку.