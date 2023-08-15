Ціни на пшеницю демонструють цікаву динаміку, але є тривожний сигнал

На ринку зернових культур третій день поспіль фіксують зниження вартості пшениці. Ба більше, ціни впали до найнижчого рівня з початку червня. Про ключові зміни – читайте далі.

Перш за все падінню цін на пшеницю сприяє продовження експорту, зокрема, з України навіть попри досить сильну напругу в регіоні Чорного моря. Росія також залишається досить потужним гравцем на цьому ринку.

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Що відбувається з цінами на пшеницю

Еталоні ф'ючерси на пшеницю на біржі у Чикаго впали на 3,1%. Для прикладу, у понеділок знецінення склало 1,9%. При цьому лише на цих вихідних росіяни зупинили судно, яке прямувало до українського порту. Мовляв, вони хотіли перевірити цей корабель. До цього Україна кілька разів атакувала російські кораблі за допомогою дронів.

На момент створення цього матеріалу, основні зернові культури торгуються на таких рівнях:

Бушель пшениці коштує 623 долари , за даними Bloomberg;

, за даними Bloomberg; Тоді як вартість кукурудзи становить майже 474 долари за бушель.

Загалом експорт українського зерна опинилося під загрозою після того, як Росія вийшли із зернової ініціативи . У рамках цієї угоди Україна мала можливість транспортувати зернові культури через Чорне море.

Водночас фахівці з Міністерства сільського господарства США ухвалило рішення про підвищення оцінки експорту російської пшениці до 48 мільйонів тонн на 2023 – 24 роки. На жаль, це свідчить, що приблизно 25% глобальної торгівлі у цьому секторі припадає саме на державу-агресорку.

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